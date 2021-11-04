Экономист назвал способы не потратить все деньги за длинные выходные

Экономист Заборцев дал три совета, чтобы не потратить много денег на длинных выходных

Экономист и предприниматель, основатель общественного движения «Аврора» Петр Заборцев назвал способы и дал три совета, как не потратить все деньги во время длинных выходных. Его слова приводит Life.ru.

«Во-первых, сейчас ехать в отпуск, вероятнее всего, не стоит. Поскольку эти нерабочие дни выпали еще и на праздники, то желающих будет много. Цены будут высокими, а многие развлечения будут недоступны в связи с локдауном», — указал специалист.

Также Заборцев посоветовал закупиться продуктами на все нерабочие дни, чтобы не потратить много. Он добавил, что цены могут значительно вырасти, а впереди еще новогодние праздники.

Экономист порекомендовал сделать инвестиции в себя и свою семью, потратить время вынужденного простоя на работе на чтение профессиональных книг, общение по видеосвязи с коллегами, решение важных задач и рассмотрение перспектив, общение с детьми. Эксперт подчеркнул, что не следует предаваться унынию, поскольку длинные выходные — это удачный повод подумать и подготовиться к новым свершениям.

Ранее врачи дали советы, как поддержать свое здоровье в домашних условиях в период нерабочих дней. Внештатный специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников порекомендовал отказаться от спиртного и начать правильно питаться, а также заниматься физическими нагрузками. Фитнес-тренер Станислав Милославский посоветовал заниматься физической нагрузкой, как минимум проходить ежедневно по десять тысяч шагов, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему.

