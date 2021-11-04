Врачи дали советы по поддержанию здоровья в домашних условиях

Врачи, опрошенные «Известиями», дали советы, как поддержать свое здоровье в домашних условиях в период нерабочих дней. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал отказаться от спиртного и начать правильно питаться, а также заниматься физическими нагрузками.

«Каникулы всегда открывают дорогу к соблазнам, к тому же и холодильник рядом, и доставка готовой еды доступна. Здесь и кроются опасности. Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов», — указал специалист.

Врач-диетолог Наталия Герасимова посоветовала постараться «не отравить себя» за праздники, напомнив, что не следует злоупотреблять сладким и фруктами, особенно в те дни, когда ограничена физическая активность.

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала в длинные выходные питаться полноценно, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами, а дробное частое питание поможет не поправиться и оставаться работоспособным. Так, в рацион следует включить не менее 400 граммов овощей, белок, который хорошо усваивается — курицу, индейку, кролика, а также рыбу и кисломолочные продукты. Немаловажен витамин D и C, их можно получить из жирной рыбы, печени трески, квашеной капусте.

Фитнес-тренер Станислав Милославский посоветовал заниматься физической нагрузкой, как минимум проходить ежедневно по десять тысяч шагов, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему. Для поддержания здоровья можно также начать короткие тренировки на различные группы мышц, в зависимости от подготовленности человека их следует выполнять от трех до четырех кругов подряд.

Ранее диетологи из США назвали три лучших осенних продукта, которые могут помочь быстро похудеть. Ими оказались тыква, которая способствует похудению, а также содержит полезные витамины и минералы, яблоки, положительно влияющие на работу сердца, и брюссельская капуста, которая также является отличным продуктом для тех, кто пытается похудеть.

