Инфекционист предупредил о возможной отмене новогодних гуляний

Врач-инфекционист Илья Акинфиев предупредил о возможной отмене новогодних гуляний из-за большого количества заболевших коронавирусом. Его слова передает URA.RU.

Как объяснил специалист, новые меры вводятся с оглядкой на число госпитализированных пациентов и свободных коек. «Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения», — рассказал он, отметив, что на этот фактор будут смотреть и в преддверии новогодних праздников.

По словам Акинфиева, именно по этой причине в ноябре по всей стране объявили нерабочие дни. Он предположил, что в будущем к этой практике прибегать не будут, так как это достаточно тяжело для экономики. «Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу», — добавил он.

По меньшей мере два российских региона продлили действие системы QR-кодов до следующего года для мест общественного питания. В Псковской и Челябинской области мера будет действовать на протяжении всех новогодних праздников.