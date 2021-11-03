Второй российский регион ввел QR-коды до следующего года

Власти Челябинской области ввели QR-коды для общепита с 1 декабря по 9 января

В Челябинской области власти ввели систему QR-кодов до следующего года для мест общественного питания. Об этом сообщается на сайте губернатора региона Алексея Текслера.

В сообщении уточняется, что QR-коды будут действовать с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Кроме того, с 8 ноября QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли, площадь торгового зала которых более 400 квадратных метров.

После 7 ноября для посещения салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, и бассейнов также будут необходимы QR-коды.

Челябинская область стала вторым российским регионом, который ввел QR-коды до следующего года. Ранее аналогичную меру применили в Псковской области. Действие системы кодов в регионе будет сохраняться на протяжении всех новогодних праздников.