Песков назвал ориентиры при оценке смертности от COVID-19 в России

Песков: оценивать смертность от COVID-19 в России нужно по данным оперштаба

Оценивать смертность от коронавируса в России нужно по данным Росстата и оперштаба, не стоит ориентироваться на публикации Financial Times. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля таким образом ответил на публикацию в газете, согласно которой Россия стала одной из стран-лидеров в мире по избыточной смертности от COVID-19.

«Первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером Татьяной Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала», — сказал Песков.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России выявили 1189 смертей пациентов с COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии. Днем ранее зарегистрировали 1178 смертей пациентов с коронавирусом.