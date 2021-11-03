Второй российский регион продлил режим нерабочих дней

Власти второго российского региона — Томской области — приняли решение о продлении режима нерабочих дней в регионе еще на неделю — до 15 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, со ссылкой на местного губернатора Сергея Жвачкина пишет «Интерфакс».

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Ранее аналогичное решение приняли власти Новгородской области.

Уточняется также, что в Томской области с 8 ноября вводится запрет на посещение торговых и спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без подтверждающего факт вакцинации QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

2 ноября стало известно, что продлить выходные могут в Республике Коми, а также Амурской и Ульяновской областях. Соответствующие решения будут приниматься местными властями на основании статистики по коронавирусу. Кроме того, в Свердловской местных жителей предупредили о готовности ввести локдаун, если торговые центры и заведения общепита продолжат нарушать режим QR-кодов.