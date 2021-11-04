Россиянам посоветовали купить новогодние подарки заранее из-за скачка цен

Россиянам стоит купить подарки к Новому году заранее — уже в ноябре, посоветовал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Его слова приводит Ura.ru.

Специалист считает, что этим вопросом стоит озаботиться заранее из-за перспективы роста цен к концу года. «Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — предупредил он. Также Масленников добавил, что сейчас самое время, чтобы купить одежду и обувь на зиму.

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Масленников объяснил, что непродовольственные товары обычно дорожают из-за разрыва в цепочках поставок. А сейчас нельзя предсказать, смогут ли они восстановиться до конца года.

Ранее Росстат заключил, что инфляция в октябре ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. С начала года рост цен составил 6,49 процента. Стоимость товаров и услуг, учитываемых при подсчете, выросла в октябре на 1,11 процента по сравнению с сентябрем. Сильнее всего подорожали продовольственные товары. Их стоимость увеличилась на 10,89 процента в годовом выражении. Рост цен на непродовольственные товары составил 8,17 процента.

По оценкам аналитиков, годовая инфляция в России ускорится по итогам ноября до 8,02 процента. Это будет максимальным показателем более чем за пять лет — с февраля 2016-го. Основными причинами станут низкий урожай плодоовощной продукции, ситуации на мировых рынках и нерабочие дни.