Росстат оценил уровень инфляции в России

Инфляция в октябре ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. Такую оценку росту потребительских цен дал Росстат.

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С начала года рост цен составил 6,49 процента. Стоимость товаров и услуг, учитываемых при подсчете, выросла в октябре на 1,11 процента по сравнению с сентябрем. Сильнее всего подорожали продовольственные товары. Их стоимость увеличилась на 10,89 процента в годовом выражении. Рост цен на непродовольственные товары составил 8,17 процента.

В Росстате отметили, что в октябре продолжили расти цены на плодоовощную продукцию. Огурцы подорожали на 48,7 процента, помидоры — на 43,8 процента, картофель — на 15,5 процента. Ранее Центральный Банк прогнозировал, что продуктовая инфляция ускорится из-за плохого урожая. Неблагоприятные погодные условия вынудили перенести сроки посева и уборки, что сказалось на выпуске продукции и ценах для потребителей.

Центральный Банк прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в 4 процента. Чтобы сдержать рост цен, регулятор ужесточил денежно-кредитную политику и повысил ключевую ставку до 7,5 процента.