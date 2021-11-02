Предсказан рост цен на продукты в России

Центральный Банк России предсказал рост цен на продукты. Такой прогноз регулятор дал в докладе о денежно-кредитной политике. Документ опубликован на сайте ЦБ.
Как отмечается в докладе, из-за неблагоприятных погодных условий пришлось сдвинуть сроки уборки урожая. В третьем квартале объем выпуска сельхозпродукции сократился на 5,6 процента относительно среднего за второй квартал 2021 года. По прогнозом регулятора, плохой урожай может привести к дальнейшему росту цен на продукты в первом полугодии 2022 года.
Инфляция в октябре ускорилась до 7,78 процента при целевом показателе в четыре процента. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции 22 октября, на увеличении темпов инфляции сказался рост на продукты, а также текущая ситуация на мировых рынках. До конца года регулятор ожидает рост цен на уровне 7,4-7,9 процента. Риски дальнейшего роста инфляции, согласно прогнозам, будут сохраняться и в 2022 году. Чтобы компенсировать усиление проинфляционных факторов, ЦБ 22 октября поднял ключевую ставку до 7,5 процента.
Ранее в ноябре экономисты уже предсказывали рекордный за пять лет рост цен на продукты. Аналитики также связали увеличение стоимости продовольствия с плохим урожаем, ситуацией на мировых рынках и режимом нерабочих дней в России. Экономисты прогнозируют ускорение роста цен до 8,02 процента. Продуктовую инфляцию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его мнение совпало со взглядами аналитиков: неблагоприятная международная конъюнктура ускорила рост цен на продовольствие в России.