В России предсказали максимальный за пять лет рост цен

Аналитики предсказали, что годовая инфляция в России ускорится по итогам ноября. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, составленного на основе опроса, пишет РИА Новости.

Как считают аналитики крупнейших российских банков, темы роста цен в стране увеличатся до 8,02 процента. Это будет максимальным показателем более чем за пять лет — с февраля 2016-го. Основными причинами станут низкий урожай плодоовощной продукции, ситуации на мировых рынках и нерабочие дни.

Также отмечается, что проблемными категориями в ноябре будут фрукты и овощи, изделия из зерна, мясные продукты, а также мясо курицы. Кроме того, аналитики отмечают, что подорожают и автомобили.

Ранее в обзоре «О текущей ценовой ситуации» сообщили, что годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 процента до 7,97 процента. Сообщается, что за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,28 процента. Рост цен замедлился на 0,2 процента — преимущественно, из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17 процента.