Годовая инфляция в России ускорилась за неделю

Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 процента до 7,97 процента. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», который подготовило министерство экономического развития. Данные из него приводит ТАСС.

Сообщается, что за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,28 процента. Рост цен замедлился на 0,2 процента — преимущественно, из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17 процента. При этом, цены на туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе практически не изменились, как отметили в МЭР, увеличившись всего на 0,01 процента.

По данным Минэкономразвития, сдерживающее влияние на ситуацию продолжает оказывать дефляция на строительные материалы (спад до 0,46 процента на текущей неделе после 0,61 процента неделей ранее), а также замедление роста цен на бензин (рост на 0,14 процента по сравнению с 0,33 процента неделей ранее). Кроме того, отмечается в обзоре, снизились темпы роста цен на легковые автомобили (0,19 процента после 0,3 процента).

Говоря о ситуации на мировом рынке, ведомство обратило внимание, что в Росси цены на пшеницу не изменились по сравнению с Францией и США, где рост составил три процента. Также повысились (в среднем, на 2,3 процента) экспортные цены на российские горячекатаный и холоднокатаный прокат. Цена арматуры на Лондонской товарной бирже на неделе стабилизировалась, на 2,9 процента выросла стоимость экспорта из России.

Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2021 года инфляция будет находиться в диапазоне 7,4-7,9 процента, однако, скорее всего, пройдет по верхнему краю. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов признал, что справиться с тенденцией роста цен до конца года не получится, разворот трендов примет устойчивый характер только в первом полугодии 2022 года.

