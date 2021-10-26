Министерство экономического развития планирует вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. Таким образом, вскоре в России снова начнут считать бедных при прогнозировании развития страны.

На октябрьском заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что оценки по бедности необходимо включить в прогноз социально-экономического развития. Кудрин отметил, что «эту группу населения следует лучше планировать».

На исчезновение этого показателя обратила внимание СП при публикации заключения на проект бюджета на 2022-2024 годы. В ведомстве объяснили это несопоставимостью статистики из-за изменения методики расчета прожиточного минимума, который лежит в основе оценки бедности. СП отметила, что без показателя уровня бедности не получится корректно проанализировать его изменения. Теперь неясно, какой показатель считать исходным для реализации национальной цели по снижению уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

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В России человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В 2021 году он установлен на уровне 11 653 рубля, в 2022 — на уровне 11 950 рублей. Ранее величина прожиточного минимума зависела от стоимостной оценки потребительской корзины, обязательных платежей и сборов и рассчитывалась ежеквартально. С этого года величина прожиточного минимума определяется в размере 44,2 процента медианы среднедушевого дохода за прошлый год и пересматривается не реже одного раза в пять лет. Медиана — это условная величина уровня дохода. У половины населения доход выше этой величины, у другой — ниже. Последний раз показатель уровня бедности был включен в макропрогноз в 2020 году при пересмотре проекта бюджета на 2020-2023 годы, когда президентский указ о национальных целях развития еще не был подписан.

Директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова отмечает, что проблема оценки уровня бедности возникла из-за нового принципа расчета прожиточного минимума. Овчарова нашла противоречие в новой методике расчета: рост зарплат увеличит медиану, а вместе с ней поднимет черту бедности. Если медианный доход будет расти, то сократить бедность получится только за счет мер социальной поддержки, а не экономического роста.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец считает, что уровень бедности искажает экономическое прогнозирование. Без учета социального положения граждан могут возникнуть более высокие темпы ожидания по восстановлению экономики.

В конце октября Минэкономразвития сообщило, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 2,5 процента вместо 3 процентов. Изменение оценок связано с прогнозом по инфляции. В 2021 году она составит 7,4 процента, а не 5,8 процента, как ожидалось ранее.