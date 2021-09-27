Назван желаемый доход мужчин и женщин в России

В среднем россияне хотели бы зарабатывать 119 300 рублей в месяц. При этом уровень желаемых доходов сильно зависит от гендера, говорится в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Мужчины хотели бы получать 128 300 рублей в месяц, а женщины — 87 900 рублей. Таким образом, желаемая зарплата мужчин на 46 процентов выше, чем у женщин. Отмечается, что зарплатные ожидания снизились с начала лета. Тогда в среднем желаемая зарплата была 131 600 рублей в месяц, мужчины называли сумму в 144 300 рублей, а женщины — 107 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 26 процентов россиян считают достойной зарплату, которая в два раза превышает их ежемесячный доход. Порядка 28 процентов опрошенных уверены, что их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50 процентов, чтобы достичь справедливого уровня, еще 23 процента высказали желание поднять ее на 10-30 процентов. Около 16 процентов уверены, что их заработок более чем на 50 процентов ниже справедливого.

Только трем процентам опрошенных не хватает надбавки 10 процентов, а четыре процента свой заработок считают справедливым. Медики в среднем назвали достойной зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги — в 76 тысяч, IT-специалисты — в 122 тысячи, строители — в 112 тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч.