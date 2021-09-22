Названы вакансии в России с зарплатой в 200 тысяч рублей

Аналитики «Работы.ру» назвали вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали вакансии в российских городах с зарплатой в 200 тысяч рублей. Выдержки из исследования приводит газета «Известия».

Например, в Санкт-Петербурге такую зарплату обещают столяру, который должен будет изготавливать мебель по чертежам и эскизам. Соискатель должен иметь опыт на производстве, знать принцип работы станков и ручных инструментов, а также быть ответственным.

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Также 200 тысяч рублей в месяц предлагают инженеру по наладке и испытаниям в Воронеже. Специалист будет проводить пусконаладочные работы на водоподготовительных установках и осуществлять шеф-контроль строительно-монтажных работ.

В Нижнем Новгороде на зарплату в 200 тысяч рублей может рассчитывать зубной техник: он будет заниматься моделированием и фрезерованием каркасов из диоксида циркония и пластмассовых коронок, у соискателя должно быть медицинское образование. Столько же предлагают стоматологу-терапевту в подмосковном Подольске, он будет вести прием в стоматологической клинике.

По данным сервиса, самой высокооплачиваемой вакансией сентября с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц оказалась должность генерального директора образовательного центра. Среди обязанностей названо управление компанией и развитие продаж, а также ненормированный рабочий день. На 250 тысяч рублей может рассчитывать разработчик приложений, до 200 тысяч рублей — руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования и системный аналитик в ИТ-компании.