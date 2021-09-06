Названы вакансии с зарплатой в 200-300 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемой вакансией сентября с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц оказалась должность генерального директора образовательного центра. Об это пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работы.ру».

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Среди обязанностей названо управление компанией и развитие продаж, а также ненормированный рабочий день. На 250 тысяч рублей может рассчитывать разработчик приложений, до 200 тысяч рублей — руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования и системный аналитик в ИТ-компании.

Более 180 тысяч рублей предлагают программисту 1С, а до 140 тысяч рублей — менеджеру отдела сопровождения и сотруднику по рекламе в финансовой компании. До 100 тысяч рублей может получать преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на «1С-Битрикс».

Ранее стало известно, что дизайнер штор без высшего образования в Москве может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Среди самых высокооплачиваемых также названа вакансия няни-гувернантки. Специалисту предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней.

В России стало больше сотрудников среднего и крупного бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше. В апреле этого года число таких работников составило 17,1 тысячи человек (по сравнению с 11,29 тысячи в апреле 2019-го).