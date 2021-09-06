В России стало больше работников-миллионеров

В России стало больше сотрудников среднего и крупного бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше, сообщили «Ленте.ру» в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По сравнению с допандемийным периодом, речь идет о росте в более чем половину, в апреле число таких работников составило 17,1 тысячи человек (по сравнению с 11,29 тысячи в апреле 2019-го), следует из исследования аналитиков.

В основном специалисты с такой высокой зарплатой работают в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, а также в Свердловской области, Сахалинской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане. В столице число сотрудников с официальной заработной платой от миллиона составляет около 10,4 тысячи, в области еще 1,2 тысячи, в Санкт-Петербурге — 1,3 тысячи.

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На Москву, таким образом, приходится 60 процентов работников с подобными доходами. «В столице доля таких сотрудников составляет 0,36 процента от числа занятых на средних и крупных предприятиях, в Санкт-Петербурге — уже лишь 0,1 процента. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, указав, что реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше, чем упомянутые 17 тысяч.

Для подсчетов аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников средних и крупных предприятий по размерам заработной платы. Эту информацию бизнес, за исключением малого, предоставляет раз в два года. В 2021 году обследование охватывало 104,6 тысячи организаций, включая государственный и негосударственный сектор, полученные данные распространены на генеральную совокупность объектов статистического наблюдения.

1 сентября FinExpertiza сообщила, что зарплату более 100 тысяч рублей в месяц до вычета налога получают около 2,8 миллиона россиян, занятых на средних и крупных предприятиях (10,3 процента от всех работников). Лидерами признаны Чукотка (47 процентов работников получают зарплату от 100 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5 процента), Ненецкий автономный округ (35,5 процента) и Москва (34,8 процента).