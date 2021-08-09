Названы российские регионы с самой большой разницей в зарплатах

Аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza назвали российские регионы с самой большой разницей в зарплате. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру». Выяснилось, что Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Тюменская область — это те регионы, где зарплатное неравенство проявляется сильнее всего.

В настоящее время, указали эксперты, зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тысяч рублей, что в 13,5 раза превышает заработки десяти процентов низкооплачиваемых специалистов (12,2 тысячи рублей). Тенденция проявилась на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса.

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До наступления эпидемии разрыв в доходах был менее выражен. «На протяжении последних лет зарплатное неравенство последовательно сокращалось, однако пандемия привела к перелому этого тренда», — констатировали в FinExpertiza.

Больше всего зарплатное неравенство проявляется в богатых регионах. Например, в Москве зарплаты наиболее и наименее оплачиваемых групп работников отличаются почти в 18 раз (357,5 тысяч рублей против 20 тысяч). Также в числе лидеров оказались Санкт-Петербург, Подмосковье, Тюменская область и Сахалинская область, Астраханская область, Нижегородская область, Амурская область, Калужская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Наименьшая разница в зарплатах фиксируется в регионах с невысоким уровнем жизни. В частности, в Тыве зарплаты отличаются в 5,9 раза — 95,6 тысячи рублей против 16,3 тысячи —, а также в Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Ингушетии, Чечне, Кировской области, Камчатском крае, Калмыкии, Ивановской области.

Как показало недавнее исследование сервиса «Зарплата.ру», возможность работать удаленно или по гибридному графику оказалась для россиян предпочтительнее высокой зарплаты, особенно важна эта вещь для людей старше 34 лет. Около 44 процентов хотят работать удаленно или бывать в офисе только пару дней в неделю. Высокая зарплата стала вторым по значимости критерием — на нее ориентируются 42 процента опрошенных.