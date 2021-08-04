В Госдуме назвали условие для раздачи денег россиянам просто так

Безусловный базовый доход появится в России из-за сокращения рабочих мест и автоматизации производства. Власти окажутся вынуждены обеспечивать граждан регулярными выплатами. Такое условие для раздачи денег просто так назвал в разговоре с Ura.ru глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

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Он отметил, что вопрос о базовом доходе обсуждаемый и очень спорный. «Людям нужно просто на что-то жить и что-то потреблять, поэтому создается вопрос о том, как прокормить и содержать население», — сказал Жигарев. Автоматизация многих процессов обернется тем, что некоторые люди потеряют источники дохода, считает депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой из бюджетных средств. По его мнению, в стране нужно внедрить минимальный социальный стандарт, необходимый для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

При этом величина такого стандарта должна рассчитываться для каждого региона отдельно. В июне замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Шеин предложил установить в России безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей в месяц.