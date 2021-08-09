Россияне назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием на работе

Россияне назвали эффективные способы, которые помогают им бороться с эмоциональным выгоранием. Опрос проводился онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, его приводит РИА Новости.

Большинство респондентов (22 процента) назвали лучшим способом отпуск, 19 процентов — смену работы, семь процентов отметили налаживание отношений в коллективе. По шесть процентов высказались за сохранение спокойствия, спорт, планирование времени и хобби.

Четыре процента опрошенных полагают, что для борьбы с эмоциональным выгоранием следует добиваться повышения зарплаты, по три процента предложили разнообразить труд, чтобы избавиться от рутины и проводить больше времени с семьей или друзьями. По два процента считают, что нужно сохранять позитивный настрой, принимать успокоительное или пойти на прием к психологу.

Одновременно два процента россиян настроены работать, несмотря ни на что, восемь процентов отметили иные способы победить проблему — употребление алкоголя, танцы, больничный или возможность выговориться. Среди причин 17 процентов называют проблемы с руководством или организацией рабочего процесса, девять процентов испытывают стресс, восемь посещают нелюбимую работу, семь процентов — перерабатывают, пять процентов не видят перспектив, по четыре процента респондентов высказались об отсутствии мотивации и бессмысленных задачах.

Ранее россияне назвали самую частую причину для увольнения. На первом месте оказался отказ руководства поднять им зарплату. Перенапряжение, проблемы со здоровьем и выгорание назвали причиной для увольнения 39 процентов. Еще 36 процентов сочли поводом для смены работы отсутствие перспектив повышения.

