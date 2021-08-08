В Госдуме оценили идею увеличения рабочей недели в России до семи дней

В Госдуме оценили идею увеличения рабочей недели в России до шести-семи дней. В некоторых комитетах высказались против предложения, депутаты выразили свое мнение по этому поводу.

Кто против?

Председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов считает, что увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, так как у людей должно находиться время на отдых.

Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании — они излишни, ко всему, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен Ярослав Нилов об увеличении рабочей недели в России

Он добавил, что некоторые удаленные сотрудники фактически уже установили себе четырехдневную рабочую неделю. Также в Госдуме появился еще один противник семидневной рабочей недели в России: зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал предложение увеличить рабочую неделю «нецелесообразным».

Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом Михаил Терентьев об идее увеличить рабочую неделю до шести-семи дней

Он также добавил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». При этом не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ, заключил Терентьев. Помимо Нилова и Терентьева, против идеи высказался также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Депутат назвал планы по увеличению рабочей недели «безумными» и заверил, что «Единая Россия» не позволит коммунистам претворить их в жизнь.

7 дней в неделю предложил работать россиянам член фракции КПРФ Николай Арефьев

Против высказались также в Совфеде. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что для восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса, необходимо повышать уровень доходов граждан, а не менять длительность рабочей недели. Рязанский отметил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, в результате это приводит к сокращению предложения.

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Кто предложил семь дней работать?

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. «Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — объяснил свой призыв он. Арефьев отметил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневку.

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А как же четырехдневка?

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в том случае, если работники сохранят прежнюю заработную плату. По его мнению, именно этот момент вызывает наибольшее количество вопросов у работодателей, которые выступают против перехода на четырехдневную неделю. Глава ФНПР отметил, что следует говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Он напомнил, что в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя. Поэтому, по его мнению, нужно говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить производственные графики.

В 2020 году замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России.

Четырехдневка без потери заработной платы приведет к сокращению энергопотребления и выбросов от транспорта, уверены британские исследователи от экологической организации Platform London. Исследователи утверждают, что эффект аналогичен тому, как если бы с дорог Великобритании убрали весь частный автопарк — 27 миллионов автомобилей.