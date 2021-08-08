В Госдуме оценили идею увеличения рабочей недели в России до семи дней

В Госдуме оценили идею увеличения рабочей недели в России до шести-семи дней. В некоторых комитетах высказались против предложения, депутаты выразили свое мнение по этому поводу.
Кто против?
Председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов считает, что увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, так как у людей должно находиться время на отдых.
Он добавил, что некоторые удаленные сотрудники фактически уже установили себе четырехдневную рабочую неделю. Также в Госдуме появился еще один противник семидневной рабочей недели в России: зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал предложение увеличить рабочую неделю «нецелесообразным».
Он также добавил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». При этом не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ, заключил Терентьев. Помимо Нилова и Терентьева, против идеи высказался также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Депутат назвал планы по увеличению рабочей недели «безумными» и заверил, что «Единая Россия» не позволит коммунистам претворить их в жизнь.
Против высказались также в Совфеде. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что для восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса, необходимо повышать уровень доходов граждан, а не менять длительность рабочей недели. Рязанский отметил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, в результате это приводит к сокращению предложения.
Кто предложил семь дней работать?
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. «Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — объяснил свой призыв он. Арефьев отметил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневку.
А как же четырехдневка?
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в том случае, если работники сохранят прежнюю заработную плату. По его мнению, именно этот момент вызывает наибольшее количество вопросов у работодателей, которые выступают против перехода на четырехдневную неделю. Глава ФНПР отметил, что следует говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Он напомнил, что в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя. Поэтому, по его мнению, нужно говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить производственные графики.
В 2020 году замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России.
Четырехдневка без потери заработной платы приведет к сокращению энергопотребления и выбросов от транспорта, уверены британские исследователи от экологической организации Platform London. Исследователи утверждают, что эффект аналогичен тому, как если бы с дорог Великобритании убрали весь частный автопарк — 27 миллионов автомобилей.