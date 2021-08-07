В Госдуме нашелся еще один противник семидневной рабочей недели в России: зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал предложение увеличить рабочую неделю «нецелесообразным». Он рассказал об этом RT.

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«Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — сказал он.

Он также добавил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». При этом не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ, заключил Терентьев.

Ранее в Госдуме нашелся противник семидневной рабочей недели в России. Председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов считает, что увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, так как у людей должно находиться время на отдых.

7 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если увеличить рабочую неделю до шести или семи дней.