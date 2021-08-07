Представители «Единой России» пообещали не допустить увеличения рабочей недели

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что партия никогда не допустит увеличения рабочей недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн отреагировал на слова Николая Арефьева, первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, члена КПРФ, который заявил, что гражданам России необходимо работать больше.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — цитирует слова Арьефьева Хинштейн.

Депутат назвал планы по увеличению рабочей недели «безумными» и заверил, что «Единая Россия» не позволит коммунистам претворить их в жизнь.

Ранее сообщалось, что в Госдуме нашелся противник семидневной рабочей недели в России. Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно находиться время на отдых, сказал председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.