В Госдуме нашелся противник семидневной рабочей недели в России

Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно находиться время на отдых, сказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.

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Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если увеличить рабочую неделю до шести или семи дней.

«Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании — они излишни, ко всему, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен», — выступил против этой идеи Нилов. Он добавил, что некоторые удаленные сотрудники фактически уже установили себе четырехдневную рабочую неделю.

Переход на сокращенную рабочую неделю в стране возможен только в том случае, если работники сохранят прежнюю заработную плату. Об этом ранее заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.