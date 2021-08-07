В Совфеде оценили предложение увеличить рабочую неделю

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение увеличить рабочую неделю в беседе с URA.RU.

По его словам, чтобы восстановить экономику в условиях пандемии коронавируса, необходимо повышать уровень доходов граждан, а не менять длительность рабочей недели.

Рязанский отметил, что двигателем экономики является потребление, и если в условиях пандемии падают доходы, то снижается спрос, в результате это приводит к сокращению предложения. «Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все», — сказал он.

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Сенатор подчеркнул, что в России есть разные виды занятости, включая дистанционную работу и краткосрочные контракты. «Проблема, как я считаю, не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам», — добавил Рязанский.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если увеличить рабочую неделю до шести или семи дней.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов отметил, что увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, так как у людей должно находиться время на отдых.