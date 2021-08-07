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Американский инвестор Майкл Калви получил условный срок

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Майкл Калви
Майкл Калви
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы объявил приговор основателю фонда Baring Vostok, американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Калви получил 5,5 лет наказания условно. Гражданина Франции Филиппа Дельпаля, проходящий по этому же делу, приговорили к 4,5 годам условно. Всем остальным фигурантам дела — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину, Максиму Владимирову, Алексею Кордичеву и Александру Цакунову — также назначили условные сроки (от 3,5 до 5 лет), сообщает ТАСС.

5.5
лет
составил условный срок Майкла Калви

Смягчающим обстоятельством стало возмещение вреда банку «Восточный». Кроме того, был снят арест с недвижимости и счетов инвестора. Однако в течение пяти лет он не сможет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН.

Реакция Калви

Сам Калви назвал приговор возмутительным, так как, по его мнению, он был осужден за преступление, которого не совершал. «Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — заявил он. Несмотря на это, Калви подчеркнул, что считает приговор почти победой на фоне большинства подобных дел.

Инвестор добавил, что решение об обжаловании приговора будет принято позже. На вопрос о том, будет ли он продолжать инвестиционную деятельность в России, Калви отвечать не стал.

Другой фигурант дела, Филипп Дельпаль, попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора. Он тоже заявил о невиновности всех осужденных и отсутствии преступления. «Если это правосудие, то я его не понимаю... Я в шоке от решения, которое потребовало 15 часов», — сказал он.

Компания Baring Vostok также заявила, что получившие условные сроки фигуранты дела невиновны, а уголовное дело и приговор суда — безосновательны. «Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали», — сообщили там. В компании добавили, что единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный». Это доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела, и показания всех свидетелей.

Дело Baring Vostok

Дело в отношении Майкла Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

5 августа суд признал виновными Калви и еще шесть человек, проходящих по делу, в растрате денежных средств банка «Восточный». Государственный обвинитель в прениях просил назначить им условное лишение свободы. Ни один из обвиняемых в ходе рассмотрения дела своей вины не признал.

Эксперты считают дело Майкла Калви серьезным ущербом для инвестиционного климата России. При этом в Кремле уверены, что на желание иностранцев вкладывать деньги в Россию ситуация не повлияет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главным фактором для этого являются системные меры, которые принимает правительство для повышения инвестиционной привлекательности страны. «Это гораздо более важный процесс», — заключил он.

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