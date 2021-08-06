Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви

Мещанский суд Москвы объявил приговор основателю фонда Baring Vostok, опальному инвестору из США Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд назначил Калви 5,5 лет наказания условно. Гражданин Франции Филипп Дельпаль, проходящий по этому же делу, получил 4,5 года условно. Всем остальным фигурантам дела также назначили условные сроки. Производство по иску о растрате 2,5 миллиарда рублей прекращено в связи с возмещением вреда. Кроме того, суд снял арест с недвижимости и счетов Калви.

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5 августа суд признал виновными Майкла Калви и еще шестерых человек, проходящих по делу, в растрате денежных средств банка «Восточный». Государственный обвинитель в прениях просил назначить обвиняемым условное лишение свободы.

Ни один из обвиняемых в ходе рассмотрения дела своей вины не признал. В июле Калви заявил, что собранные в ходе предварительного и судебного следствия доказательства подтверждают его невиновность.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.