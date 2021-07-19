Кремль рассказал о влиянии дела опального инвестора из США на экономику России

Песков рассказал о влиянии уголовного дела инвестора из США Калви на экономику России

Пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможном влиянии уголовного дела в отношении опального основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви на состояние экономики России и бизнес-климат в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния]», — отметил Песков, добавив, что главным фактором являются системные меры, принимаемые правительством для повышения инвестиционной привлекательности страны. «Это гораздо более важный процесс», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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Также Песков рассказал, что Кремль осведомлен об интересе, который иностранный бизнес, работающий в России, проявляет к делу Калви: «Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный неоднократно встречались с главой нашего государства [Владимиром Путиным] и поднимали тему Калви. Каждый раз президент давал объяснения о невозможности вмешательства в судебные дела».

19 июля стало известно, что Мещанский суд, рассматривающий дело Калви, огласит приговор 2 августа. В ходе судебных прений главный обвиняемый заявил, что собранные в ходе предварительного и судебного следствия доказательства подтверждают его невиновность.

Дело в отношении Калви было возбуждено в начале 2019 года. Основатель Baring Vostok обвиняется в хищении средств у банка «Восточный» через выдачу кредита на 2,5 миллиарда рублей «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) (обе структуры в тот момент — в 2015 году — контролировались Baring Vostok).

В дальнейшем задолженность ПКБ была списана в счет пакета акций компании. По версии следствия, их справедливая стоимость на тот момент составляла 600 тысяч рублей. Калви отрицает обвинения и называет оценку недостоверной.