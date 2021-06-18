Названы проблемы для развития американского бизнеса в России

Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является одной из главных проблем для развития американского бизнеса в России. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что российский лидер должен освободить Калви, если рассчитывает на приток американских инвестиций. «Ты инвестируешь в компанию, она растет, все хорошо, но потом вдруг попадаешь в тюрьму. Естественно, это дополнительный риск, из-за которого любой инвестор, особенно частного капитала, будет долго думать», — сказал он и назвал такой риск трудным для принятия.

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«В России есть проблема бизнес-климата, особенно для малых и средних предпринимателей, для которых высоки уголовные риски ведения бизнеса», — добавил глава AmCham. По его словам, если вопрос с Майклом Калви и его коллегами решится поскорее и «более или менее» разумно, то инвестиции легче пойдут в Россию.

Однако Родзянко считает, что это далеко не единственная проблема, которая мешает американскому бизнесу развиваться в стране. Свою роль сыграли и ограничительные меры. «Это препятствие для тех, кто смотрит на Россию издалека и знает только, что Россия под санкциями. Снятие санкций или какой-то добрый кивок в сторону того, что, да, можно работать в России, может помочь, и очень сильно», — подчеркнул он.

При том санкции не мешают развитию уже открывшихся в России компаний из США, указал Родзянко. «Американская делегация на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме — прим. «Ленты.ру») уже давно либо самая большая, либо среди лидеров [по числу участников]. Это говорит о том, что американские компании работают в России успешно и видят перспективы развития в будущем», — сказал он.

С 2019 года Майкл Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok находятся под арестом по обвинению в хищении средств у акционеров банка «Восточный». Суд над ними продолжается до сих пор. Сам Калви утверждает, что выдвинутое обвинение стало следствием корпоративного конфликта между кипрской компанией Evison, через которую Baring Vostok контролировал «Восточный», и структурой тогдашнего миноритарного собственника банка Шерзода Юсупова «Финвижн».