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Американский бизнес пострадал от санкций против России

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Алексис Родзянко
Алексис Родзянко
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Американские компании страдают от санкций США больше, чем российские. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.

«Они могли бы вести бизнес в большем объеме, но в силу ограничений не могут. Поэтому прямой эффект санкций — на компании американские, косвенный — на российскую экономику», — поделился он. Родзянко добавил, что подобные меры ограничивают свободу действий американских компаний и подконтрольных властям США бизнесов и их деятельности.

Ранее в президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с коллегой Джо Байденом в Женеве рассказал о вероятности новых санкций со стороны Соединенных Штатов. По его словам, шаги в сторону новых ограничений с американской стороны после двустороннего саммита лидеров будут означать упущенную возможность. При этом российский лидер подчеркнул, что США пострадали от санкций не меньше, чем Россия.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Они общались на протяжении трех с половиной часов.


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