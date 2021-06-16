Путин высказался о вероятности новых санкций со стороны США

Президент России Владимир Путин рассказал о вероятности новых санкций со стороны США. Об этом российский лидер высказался в ходе пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин подчеркнул, что в Вашингтоне есть как сторонники, так и противники развития отношений с Москвой. Он затруднился сказать, какие силы возобладают. По словам президента, шаги в сторону новых ограничений с американской стороны после двустороннего саммита лидеров будут означать упущенную возможность.

Российский лидер заключил, что США пострадали от санкций не меньше, чем Россия. Он отметил негативное влияние ограничений на американскую экономику и товарообмен. «Смысла никакого, а потери есть», — заявил Путин.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.