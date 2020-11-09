Опальный инвестор из США помирился со своим банком и заплатил ему

Инвестфонд Baring Vostok, основанный инвестором из США Майком Калви, попавшим в опалу в России и проходящим обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, помирился с банком «Восточный», в котором прежде имел контрольный пакет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя акционера кредитной организации Шерзода Юсупова. Средства, положенные по условиям мирового соглашения в качестве компенсации, уже выплачены.

«Я подтверждаю, что вопрос с выполнением условий мирового соглашения урегулирован. Деньги поступили на счет банка», — приводятся слова Юсупова. Также он добавил, что собирается отозвать гражданский иск в рамках уголовного дела Калви.

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Калви обвиняется в России в существенном завышении рыночной стоимости акций люксембургской компании IFTG, которыми «Первое коллекторское бюро» расплатилось по своему долгу с «Восточным» (все компании на тот момент принадлежали структурам Baring Vostok). По версии следствия, эти действия нанесли ущерб акционерам банка.

Сам Калви утверждал, что обвинение, спровоцированное заявлением Юсупова, который на тот момент был миноритарным собственником «Восточного», стало следствием корпоративного конфликта между сторонами. Кипрская компания Evison, через которую Baring Vostok контролировал «Восточный» и структура Юсупова и его делового партнера Артема Аветисяна «Финвижн» подали друг к другу иски в разных юрисдикциях в связи с предполагаемым выводом средств из банка.

В октябре стало известно о достигнутом мировом соглашении. По его условиям, все процессы, кроме уголовного, должны быть прекращены. Помимо прочего, ПКБ обязуется заплатить «Восточному» 2,5 миллиарда рублей.

В настоящее время основным собственником банка является «Финвижн», воспользовавшаяся правом выкупить у Evison 9,99 процента акций «Восточного» по приобретенному ранее опционному контракту.