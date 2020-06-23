Российский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США

В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты просили разрешить подсудимому ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. Но суд встал на сторону следователя и прокурора, которые заявили об отсутствии оснований для изменения меры пресечения обвиняемым. К тому же они считают, что фигуранты дела могут скрыться. Исходя из этого апелляционный суд признал законным решение Мосгорсуда, который продлил Калви и другим обвиняемым по делу о растрате в банке «Восточный» срок домашнего ареста до 13 августа.

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Ранее 23 июня сообщалось, что врачи обнаружили у гражданина США Калви злокачественную опухоль. Он вместе с еще пятью сотрудниками Baring Vostok проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с акциями люксембургской компании IFTG. Владевшее ими Первое коллекторское бюро (ПКБ) рассчиталось ценными бумагами с кредитором, которым выступал банк «Восточный». И кредитная организация, и обе компании в тот момент находились под контролем Baring Vostok.

По данным следствия, стоимость акций была многократно занижена, из-за чего «Восточный» понес убытки. Уголовное дело завели в начале прошлого года по жалобе совладельца «Восточного» Шерзода Юсупова, который на тот момент вместе со своим партнером Артемом Аветисяном находился в состоянии корпоративного конфликта с Калви и Baring Vostok.

Впоследствии компания Аветисяна «Финвижн» реализовала колл-опцион на приобретение у инвестфонда 9,99 процента акций «Восточного», в результате чего получила над ним контроль.

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