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Глава РФПИ в Давосе призвал Запад поменять взгляд на негативный образ России

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал Запад не помещать Россию в «черный ящик безнадежности» и заявил о больших геополитических успехах страны в прошедшем году. Об этом Кирилл Дмитриев рассказал в ходе сессии «Strategic Outlook on Russia /Россия: Стратегический прогноз» в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«В России существуют разные взгляды и мнения, и ее действительно нужно поддерживать, а не сразу просто помещать в этот "черный ящик безнадежности"», — отметил Кирилл Дмитриев, подводя итог высказываний некоторых участников дискуссии о негативном образе России на Западе.

Кирилл Дмитриев привел в пример некоторые страны Балтии и другие страны Восточной Европы, которые, по его словам, «просто боятся Россию и откровенно противопоставляют Россию Европейскому Союзу». «Но Россия не агрессивна по отношению к прибалтийским народам. Россия не агрессивна в отношении небольших стран Восточной Европы. Честно говоря, я думаю, что Давос — хорошая платформа для откровенных историй и обсуждения перспектив. Но реальность не столь мрачная, как мы слышим от некоторых наших американских друзей. Поэтому вместо того, чтобы поместить Россию в "черный ящик", вам нужно по-настоящему осознать некоторые положительные моменты происходящего», — сказал он.

Комментируя высказывания инвестора Билла Браудера, который привел в пример дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося сейчас под домашним арестом в России, Кирилл Дмитриев отметил, что был одним из первых, кто выступил в поддержку Baring Vostok. «Мы считаем, что он является лучшим инвестором в России. Я лично поручился за г-на Калви, мы инвестировали вместе с Baring Vostok. Я хочу сказать, что лично я, как вы знаете, очень поддерживаю Baring Vostok. Я сделал многое, чтобы разрешить это дело. Сейчас оно проходит через российскую судебную систему, и мы надеемся на его положительный исход. Сегодня я фактически объявил о том, что мы открыты к тому, чтобы стать одним из инвесторов в их будущем фонде вместе с некоторыми из наших партнеров», — сказал глава РФПИ.

«История, которую мы слышим от некоторых людей здесь, заключается в том, что Россия очень сложная страна, где все черное и нет никакой надежды. Это просто неправильно. И Билл (Браудер), например, знает, что я, как руководитель государственного фонда, был одним из первых, кто выступил в поддержку Baring Vostok. — подчеркнул Кирилл Дмитриев. — Мы считаем, что они являются лучшим инвестором в России. Я лично поручился за господина Калви, мы инвестировали вместе с Baring Vostok. Я хочу сказать, что лично я, как вы знаете, очень поддерживаю Baring Vostok. Я сделал многое, чтобы разрешить это дело. Сейчас оно проходит через российскую судебную систему, и мы надеемся на его положительный исход».

Руководитель РФПИ также отметил, что 2019-й был годом огромных геополитических успехов для страны. «Мы считаем, что новое правительство сосредоточится на увеличении инвестиций, на повышении эффективности, и, откровенно говоря, это привносит в Россию новое, очень важное измерение, потому что прошлый год был годом огромных геополитических успехов: Россия стала сильнее на Ближнем Востоке, Россия сильнее в отношениях с Европой, мы действительно надеемся улучшить отношения с США, но все это зависит от значительного роста экономики, и мы считаем, что новое правительство — именно об этом», — отметил Кирилл Дмитриев.

Возвращаясь к теме панели, о стратегическом прогнозе для России, глава РФПИ заключил, что Россия, безусловно, хочет быть близким партнером Европы. «По нашим оценкам, Россия потеряла от санкций около 50 миллиардов долларов. В то же время Европа, по нашим оценкам, потеряла около 240 миллиардов долларов, — отметил Кирилл Дмитриев. — И мы ведем переговоры с немецким бизнесом, итальянским бизнесом, французским бизнесом, мы считаем, что санкции отрицательны, и мы считаем, что, кстати, более гибкая позиция Украины (и мы согласны с вами, что президент Зеленский пытается строить хорошие отношения с Россией, это важно, и мы это ценим) создает возможность решить украинский вопрос в этом году и продвигаться к улучшению отношений с Европой».

Анализируя выступление бывшего заместителя государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша Младшего Паулы Добрянски, глава РФПИ высказал мнение, что «нужны такие люди, как она, в США, которые глубоко изучают Россию, потому что значительная часть анализа в США очень поверхностна».

«И, честно говоря, этот неглубокий анализ, по сути, заставляет русских думать, что США не хотят, чтобы Россия укреплялась экономически, не хотят, чтобы Россия преуспевала, а хотят подорвать позиции России. И я думаю, что нам нужно перейти к более глубокому анализу, который в основном говорит: "Нет, США хотят, чтобы Россия была успешной, США хотят, чтобы Россия росла на 3-4-5 процентов в год"», — подчеркнул Кирилл Дмириев.

По мнению руководителя РФПИ, у России много того, что можно сделать совместно с США — от борьбы с терроризмом до обеспечения нераспространения оружия массового поражения. «Поэтому мой стратегический взгляд на Россию весьма позитивен. Мы достигли больших геополитических успехов, у нас хорошая макроэкономическая ситуация, некоторые хорошие результаты, о которых многие американские друзья не знают, — например, наш фондовый рынок вырос на 55 процентов в прошлом году, а прямые иностранные инвестиции в Россию удвоились», — завершил мысль Кирилл Дмитриев.

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