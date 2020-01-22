Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким. Об этом заявил бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В ходе дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» он подчеркнул, что ситуация с глобальным неравенством улучшается за счет активного роста развивающихся экономик, таких как Китай и Индия. Тем не менее этот показатель, по его данным, достиг максимальных значений с 30–40-х годов XX века.

Внутренний уровень неравенства снижается в небольшом числе стран, отметил Орешкин. Одним из таких государств стала Россия, однако улучшение значений происходит недостаточно быстро и сильно, признал экономист.

«Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини [индекс неравенства доходов] в России плавно сокращается», — пояснил экс-министр, добавив, что страна движется в правильном направлении.

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По мнению Орешкина, исправить ситуацию помогли принятые в 2012-м майские указы президента по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

21 января стало известно, что Орешкин и еще 13 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина, покинут состав правительства. Бывший глава ведомства может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg.

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