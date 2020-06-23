У опального инвестора из США нашли рак

У опального инвестора, основателя инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви нашли рак. Об этом заявил один из защитников арестованного в России предпринимателя, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК из зала суда.

В ходе заседания рассматривается апелляция адвокатов на продление меры пресечения в отношении Калви в виде домашнего ареста. Защита указывает, что суд, продлевая домашний арест, не руководствовался принципами гуманности.

При этом Калви соблюдал все условия меры пресечения. Какое именно онкологическое заболевание выявлено у бизнесмена, не уточняется.

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Калви вместе с еще пятью сотрудниками Baring Vostok проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с акциями люксембургской компании IFTG. Владевшее ими Первое коллекторское бюро (ПКБ) рассчиталось ценными бумагами с кредитором, которым выступал банк «Восточный». И кредитная организация, и обе компании в тот момент находились под контролем Baring Vostok.

По данным следствия, стоимость акций была многократно занижена, из-за чего «Восточный» понес убытки. Уголовное дело было заведено в начале прошлого года по жалобе совладельца «Восточного» Шерзода Юсупова, который на тот момент вместе со своим партнером Артемом Аветисяном находился в состоянии корпоративного конфликта с Калви и Baring Vostok.

Впоследствии компания Аветисяна «Финвижн» реализовала колл-опцион на приобретение у инвестфонда 9,99 процента акций «Восточного», в результате чего получила над ним контроль.

С весны прошлого года Калви, изначально заключенный под стражу в ожидании суда, находится под домашним арестом. Дело в отношении него и его предполагаемых соучастников до сих пор не поступило в суд.

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