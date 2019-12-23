Инвестору из США предъявили обвинение в растрате 2,5 миллиарда рублей

Следственный комитет России (СКР) предъявил окончательное обвинение опальному инвестору из США Майклу Калви и другим фигурантам Baring Vostok. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, дело переквалифицировано с мошенничества на статью об особо крупной растрате. Отмечается, что сумма ущерба осталась неизменной — 2,5 миллиарда рублей. По словам источника агентства, сбор доказательств завершен — вскоре будет объявлено об окончании следственных действий.

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Потерпевшим по делу признан банк «Восточный». Фонд Baring Vostok ранее контролировал три компании — банк, IFTG и Первое коллекторское бюро (ПКБ). Акции IFTG в 2017 году были переданы ПКБ банку в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей.

В октябре сообщалось , что суд арестовал все российское имущество и счета основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Кроме того, суд также решил арестовать квартиры, в которых проживают жены и дети работников фонда.

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