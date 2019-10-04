Российский суд арестовал все имущество опального инвестора из США

Суд арестовал все российское имущество и счета основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель фонда.

Уточняется, что суд также решил арестовать квартиры, в которых проживают жены и дети работников фонда.

Калви обвиняется в мошенничестве. Потерпевшим по делу признан банк «Восточный». Фонд Baring Vostok ранее контролировал три компании — банк, IFTG и Первое коллекторское бюро (ПКБ). Акции IFTG в 2017 году были переданы ПКБ банку в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. Следователи же полагают, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. В результате кредитное учреждение понесло убытки.

Сам инвестор вину в мошенничестве не признает. По его мнению, причиной уголовного дела стал акционерный конфликт в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. Инвестфонд утратил контроль над банком в июне 2019 года по решению Арбитражного суда Амурской области.

Под домашним арестом по делу содержатся Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль и бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.

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