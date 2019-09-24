Бывший банк опального инвестора из США ополчился против него

Банк «Восточный» опроверг данные экспертизы по стоимости акций IFTG из дела инвестиционного фонда Baring Vostok, основанного американским инвестором Майклом Калви. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление представителя «Восточного».

Материалы по теме Восточный рывок Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы

«Информация, распространяемая в СМИ, о якобы многомиллиардной стоимости акции IFTG, принадлежащих банку, не соответствует действительности», — заявил представитель банка. «Восточный» не собирается ходатайствовать о дополнительной экспертизе. В фонде Baring Vostok, который ранее контролировал банк, отказались давать оценку действиям следствия.

Банк признан потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, в рамках которого инвестор обвиняется в мошенничестве. Его фонд Baring Vostok ранее контролировал все три компании — банк, IFTG и Первое коллекторское бюро (ПКБ). Акции IFTG в 2017 году были переданы ПКБ банку в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. Следователи же полагают, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. В результате кредитное учреждение понесло убытки.

Сам инвестор вину в мошенничестве не признает. По его мнению, причиной уголовного дела стал акционерный конфликт в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. Инвестфонд утратил контроль над банком в июне 2019 года по решению Арбитражного суда Амурской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!