Коронавирус помешал опальному инвестору из США

Корнавирус помешал опальному инвестору из США, основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняющемуся в России в мошенничестве, в судебном споре с новым контролирующим акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Высокий суд Лондона перенес рассмотрение иска Калви к Аветисяну и его деловому партнеру Шерзоду Юсупову на 2021 год. Суть претензий сводится к тому, что ответчики не следовали предыдущему решению суда и начали отдельное судебное разбирательство с Baring Vostok и его дочерней компанией Evison в России.

Калви и возглавляемый им фонд считают такое поведение неуважением к суду. При этом истцы отмечают, что в качестве наказания за подобное преступление предусмотрено лишение свободы.

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В ходе российского процесса, о котором идет речь в иске, компания Аветисяна «Финвижн» добилась от Evison исполнения ранее приобретенного колл-опциона (контракта, дающего право на покупку в будущем актива по заранее оговоренной цене). По его условиям, «Финвижн» получила право на приобретение 9,99 процента акций банка «Восточный», который прежде контролировал Baring Vostok. После исполнения опциона контроль над кредитной организацией перешел к «Финвижн».

Из-за ограничений, наложенных для борьбы с пандемией коронавируса, Лондонский суд перенес сроки заседаний. Ответчикам предоставлен срок до 15 мая на сбор доказательств в свою пользу. По согласованию сторон, процесс начнется в январе 2021 года.

В России Калви обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он умышленно в несколько раз занизил стоимость акций люксембургской компании IFTG, принадлежавших Первому коллекторскому бюро (ПКБ), которыми то расплатилось по долгу перед банком «Восточный». На тот момент обе организации принадлежали Baring Vostok. Тем самым Калви якобы нанес ущерб акционерам «Восточного».

Дело было заведено по заявлению Юсупова, владеющего миноритарной долей в «Финвижн». Сам Калви считает его местью в рамках корпоративных споров. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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