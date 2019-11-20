Враг опального инвестора из США защитит российский бизнес

В России заработал сервис по защите бизнесменов от давления силовых структур «ЗаБизнес.РФ». Об этом сообщает издание The Bell.
По его данным, созданием сервиса занималось Агентство стратегических инициатив (АСИ), в руководство которого входит Артем Аветисян — основной акционер банка «Восточный», ранее принадлежавшего фонду Baring Vostok обвиняемого в мошенничестве гражданина США Майкла Калви. Партнер Аветисяна Шерзод Юсупов стал инициатором уголовного дела в отношении Калви и пятерых руководителей фонда, посчитав заниженной оценку акций люксембургской компании IFTG, которыми по инициативе Калви был погашен долг перед банком.
Сервис «ЗаБизнес.РФ» разработан по инициативе президента России Владимира Путина, который ранее поручал подготовить соответствующую платформу к концу года. Помимо кураторства, АСИ выступило главным подрядчиком. Также в создании участвовали Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Технической стороной вопроса занималась компания «Интеллектуальные социальные системы», принадлежащая бывшему куратору Росмолодежи и движения «Наши» Дмитрию Коху.
Отмечается, что на презентации сервиса присутствовало много представителей правоохранительных органов, которые говорили о важности борьбы со злоупотреблениями в своих рядах, в том числе и направленными против бизнесменов.
Сервис позволяет предпринимателям жаловаться на необоснованные, по их мнению, претензии к своим компаниям, а также заведенные уголовные дела, задержания и проверки. Сначала они будут анализироваться алгоритмом сервиса, а затем — его сотрудниками.