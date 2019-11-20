Враг опального инвестора из США защитит российский бизнес

В России заработал сервис по защите бизнесменов от давления силовых структур «ЗаБизнес.РФ». Об этом сообщает издание The Bell.

По его данным, созданием сервиса занималось Агентство стратегических инициатив (АСИ), в руководство которого входит Артем Аветисян — основной акционер банка «Восточный», ранее принадлежавшего фонду Baring Vostok обвиняемого в мошенничестве гражданина США Майкла Калви. Партнер Аветисяна Шерзод Юсупов стал инициатором уголовного дела в отношении Калви и пятерых руководителей фонда, посчитав заниженной оценку акций люксембургской компании IFTG, которыми по инициативе Калви был погашен долг перед банком.

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Сервис «ЗаБизнес.РФ» разработан по инициативе президента России Владимира Путина, который ранее поручал подготовить соответствующую платформу к концу года. Помимо кураторства, АСИ выступило главным подрядчиком. Также в создании участвовали Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Технической стороной вопроса занималась компания «Интеллектуальные социальные системы», принадлежащая бывшему куратору Росмолодежи и движения «Наши» Дмитрию Коху.

Отмечается, что на презентации сервиса присутствовало много представителей правоохранительных органов, которые говорили о важности борьбы со злоупотреблениями в своих рядах, в том числе и направленными против бизнесменов.

Сервис позволяет предпринимателям жаловаться на необоснованные, по их мнению, претензии к своим компаниям, а также заведенные уголовные дела, задержания и проверки. Сначала они будут анализироваться алгоритмом сервиса, а затем — его сотрудниками.

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