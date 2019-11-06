Противник опального инвестора из США завладел его банком

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян избран главой совета директоров банка «Восточный», основным акционером которого до недавнего времени был фонд Baring Vostok, основанный обвиняемым в мошенничестве гражданином США Майклом Калви. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.

Ранее совет директоров «Восточного» возглавляла Светлана Труханович. Аветисян был одним из участников корпоративного конфликта внутри банка вместе с еще одним миноритарным акционером Шерзодом Юсуповым, который в начале года написал заявление в полицию на Калви, что стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении последнего.

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По версии следствия, Калви намеренно завысил стоимость пакета акций люксембургской компании IFTG. Он принадлежал Первому коллекторскому бюро (ПКБ) и должен был стать возмещением по задолженности в рамках ранее выданного банком «Восточный» кредита. Все три компании на тот момент контролировались фондом Калви Baring Vostok. По данным следствия, банк принял на баланс акции IFTG и тем самым понес убытки. В настоящее время Калви находится под домашним арестом, фигурантами дела являются еще пятеро сотрудников фонда.

Впоследствии по решению суда подконтрольная Baring Vostok компания Evision исполнила ранее заключенный опцион (контракт, дающий право владельцу выкупить по заранее определенной цене актив), по условиям которого «Финвижн» могла выкупить 9,99 процента акций «Восточного». После завершения сделки под контролем Baring Vostok остались 41,63 процента акций банка, в собственности «Финвижн» Аветисяна — 42,01 процента.

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