Иностранные инвесторы забеспокоились из-за арестованного в России коллеги

Во время делового завтрака, который прошел в рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям, обсуждалось дело основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого арестовали по подозрению в хищении. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, в частности, прозвучало предположение о том, что дело Калви не способствует нормальному инвестиционному климату в стране. Поднималась ли эта тема на заседании, Дмитриев уточнять не стал.

Ранее в понедельник, 21 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что интерес иностранных инвесторов не ослаб, несмотря на введенные санкции. По его словам, за последние пять лет объем инвестиций вырос на 50 процентов.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В настоящее время Калви находится под домашним арестом.

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