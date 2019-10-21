В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже на фоне введенных санкций. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медеведев, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, объем инвестиций продолжил расти. Медведев подчеркнул, что за последние пять лет объем инвестиций увеличился на 50 процентов.

Ранее в понедельник, 21 октября, Медведев дал оценку российской экономике. По его словам, с этим в стране все в порядке. Он указал на низкий уровень инфляции, а также на рост объема промышленного производства и товарооборота. Также, по его словам, в России «на очень хорошем уровне» находятся макроэкономические показатели.

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В середине сентября министр финансов страны Антон Силуанов назвал причины, сдерживающие инвестиции в Россию. По его словам, одним из факторов становится нестабильность условий для бизнеса. «Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня», — сказал он.

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