Медведев поручил сделать сельское хозяйство России высокотехнологичным

Российский агропромышленный комплекс (АПК) должен стать высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Глава правительства напомнил, что с 2020 года в России стартует новая госпрограмма развития села, которая подразумевает строительство жилья, дорог, газо- и водопроводов, благоустройство сельских территорий.

Медведев отметил, что правительство гибко подходит к оказанию господдержки АПК. «Показали свою эффективность кредиты по льготной ставке, и мы сохраняем эту форму поддержки, сохраняется целый ряд других мер поддержки, которые мы принимали», — сказал он.

Премьер добавил, что в России с октября 2019 года действует льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод. «Так что в этом году важных решений было принято немало», — заключил он.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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