В России захотели запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов

В Минпромторге предложили запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в ведомстве, в основной массе в рамках нацпроектов используется строительно-дорожная техника, стройматериалы и продукция тяжелого машиностроения. В ведомстве спрос на продукцию в рамках национальных проектов ожидается на уровне 1,5-2 триллиона рублей.

В связи со «спецификой продукции» в ведомстве предлагается установить ограничения на закупку иностранных товаров для нацпроектов до конца 2024 года.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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