Предприятия Ставрополья начали повышать производительность труда

Порядка двенадцати предприятий Ставрополья начали повышать производительность труда в рамках одноименного нацпроекта. До конца 2018 года количество компаний увеличится до 14-ти, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития края Сергея Крынина.

По его словам, изначально идея не вызвала ажиотажа у бизнеса, однако интерес к нему растет. «Сейчас предприятия, общаясь с участниками первой волны, поняли преимущества, которые дает проект», — сообщил министр.

Ожидается, что повышение производительности труда и снижение затрат приведет к увеличению рентабельности предприятий, росту числа высокопроизводительных рабочих мест, в также зарплат и налоговых поступлений.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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