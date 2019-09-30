В Калужской области переучат сотни сотрудников для повышения производительности

Сотни работников предприятий Калужской области пройдут переобучение в рамках нацпроекта по повышению производительности труда в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

По их данным, до конца 2019 года планируется переобучить порядка 500 сотрудников. В настоящее время на обучение уже направлено 68 работников.

Как сообщили в местном правительстве, сейчас власти региона сотрудничают с 19 предприятиями, которые захотели участвовать в реализации регионального нацпроекта.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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