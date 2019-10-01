В России нашли новые минусы у перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России может быть сопряжен с дополнительными рисками, говорится в сообщении Минтруда (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), который направил соответствующий доклад в правительство.

Главным риском министерство называет возможное увеличение издержек на рабочую силу, что негативно отразится на себестоимости продукции и ее конечной цене.

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Как отмечает ведомство, у инициативы есть и плюсы, главный из них — забота о здоровье работников. Также могут повыситься эффективность труда и профессиональная трудоспособность.

Кроме того, сокращение рабочей недели будет способствовать «личностному и профессиональному развитию работников, более гармоничному сочетанию семейных и профессиональных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых», уверены в Минтруде.

С инициативой по переходу на четырехдневную рабочую неделю в середине сентября выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. В качестве причин он назвал необходимость повысить эффективность и производительность труда при сохранении зарплат на прежнем уровне. Против идеи выступили многие предприятия, а также экономисты.

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