В Нижегородской области создадут новый проект для работодателей и физлиц

В нижегородских центрах занятости запустят проект по предоставлению услуг «жизненная ситуация» для физлиц и «бизнес-ситуация» для юрлиц. Об этом пишет «Московский комсомолец. Нижний Новгород» со ссылкой ссылкой на заявление управления по труду и занятости населения региона.

По его данным, проект будет действовать в тестовом режиме. Его цель — улучшить качество предоставляемых услуг и расширить области их действия.

Благодаря новой системе жители Нижегородской области получат доступ сразу к нескольким услугам одновременно. Сам проект реализуется в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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