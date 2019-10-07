Новосибирская область будет повышать производительность труда

Новосибирская область до конца года присоединится к нацпроекту по повышению производительности труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее предполагалось, что регион присоединится к нацпроекту только в 2020 году. Сейчас первые предприятия-участники проекта уже определены — ими станут завод по производству электронно-оптических преобразователей «Экран-оптические системы», предприятие, специализирующееся на литейном машиностроении предприятие, «Сиблитмаш», и «Энергопром-Новосибирский электродный завод».

В рамках участия в нацпроекте они смогут внедрить принципы бережливого производства, проконсультироваться с экспертами, повысить квалификацию и вовлеченность сотрудников. Помимо этого у предприятий появится возможность получить льготное финансирование для проектов по внедрению бережливого производства.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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